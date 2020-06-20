Еще 183 жителя Воронежской области выздоровели от коронавируса

20 Июнь 2020 2020-06-20T13:00:33+03:00

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По данным оперативного штаба Воронежской области, на утро 20 июня с коронавирусом справились еще 183 пациента. Всего же за период эпидемии болезни победили 3044 человека.

Рост количества выздоровевших – положительная тенденция в развитии эпидемии. Но вместе с ним растет и количество сложных случаев. В последние дни стали все чаще регистрироваться смерти от болезни. К этому дню от нее скончались 30 пациентов в регионе.

Напомним, утром 20 июня оперштаб сообщил о новых 202 случаях заболевания. С их учетом общее количество заболевших в регионе с начала эпидемии составило 5663 человека.

Для лечения больных воронежские медики используют современные медикаменты и методы. Например, метод переливания плазмы от переболевших пациентов, и доказавший эффективность препарат «Авифавир».

ИСТОЧНИК KP.RU