Еще 183 жителя Воронежской области выздоровели от коронавируса
По данным оперативного штаба Воронежской области, на утро 20 июня с коронавирусом справились еще 183 пациента. Всего же за период эпидемии болезни победили 3044 человека.
Рост количества выздоровевших – положительная тенденция в развитии эпидемии. Но вместе с ним растет и количество сложных случаев. В последние дни стали все чаще регистрироваться смерти от болезни. К этому дню от нее скончались 30 пациентов в регионе.
Напомним, утром 20 июня оперштаб сообщил о новых 202 случаях заболевания. С их учетом общее количество заболевших в регионе с начала эпидемии составило 5663 человека.
Для лечения больных воронежские медики используют современные медикаменты и методы. Например, метод переливания плазмы от переболевших пациентов, и доказавший эффективность препарат «Авифавир».
ИСТОЧНИК KP.RU