2020-06-20T10:26:29+03:00
Коронавирус Covid-19

На утро субботы в Воронежской области зарегистрировали 202 новых случая коронавируса

С начала эпидемии этот диагноз поставили 5663 жителям региона
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото Юлии ПыхаловойФото Юлии ПыхаловойФото: из архива «КП»
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Оперативный штаб Воронежской области по борьбе с коронавирусом утром 20 июня сообщил о новых 202 случаях заболевания. С их учетом общее количество заболевших в регионе с начала эпидемии составило 5663 человека.

В числе выздоровевших на сегодня 2861 пациент, 30 человек умерли.

Хорошим знаком можно считать значительное увеличение ежедневного прироста числа выздоровевших. Так, накануне 245 воронежцев смогли победить Covid-19.

Однако показатели, необходимые для перехода ко второму этапу снятия ограничений, еще далеки от нормы. В связи с этим ограничения по коронавирусу в регионе продлили до 28 июня включительно. Среди введенных оперштабом послаблений: разрешение на торговлю мебелью и отнесение режима самоизоляции для отдельных категорий граждан к рекомендации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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