Еще 245 воронежцев выздоровели после коронавируса

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:41:26+03:00

Всего с начала панедмии болезнь победили 2861 житель региона

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Еще 245 воронежцев вылечились от коронавируса, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием в Воронежской области. Таким образом, по состоянию на 19 июня, всего в регионе победили болезнь 2861 человек.

Напомним, с начала наблюдений COVID-19 диагностировали у 5461 жителя региона, к сожалению, 28 заболевших коронавирусом умерли. У 53 детей в Воронежской области коронавирус протекает с осложнениями

ИСТОЧНИК KP.RU