В Воронежской области у 53 детей коронавирус протекает с осложнениями
Всего в регионе новую заразу диагностировали у 239 ребят
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На заседании оперативного штаба руководитель департамента здравоохранения Александр Щукин привел статистику заболевания коронавирусом у детей. С начала наблюдений в Воронежской области COVID-19 диагностировали у 239 детей. У 58 ребят коронавирус протекает бессимптомно, они находятся на амбулаторном наблюдении. У 53 детей коронавирус дал тяжелые осложнения.
Напомним, в конце мая вспышка коронавируса произошла в воронежском Доме ребенка.
Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 5461 житель области.
ИСТОЧНИК KP.RU