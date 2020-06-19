В Воронежской области у 53 детей коронавирус протекает с осложнениями

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:04:11+03:00

Всего в регионе новую заразу диагностировали у 239 ребят

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На заседании оперативного штаба руководитель департамента здравоохранения Александр Щукин привел статистику заболевания коронавирусом у детей. С начала наблюдений в Воронежской области COVID-19 диагностировали у 239 детей. У 58 ребят коронавирус протекает бессимптомно, они находятся на амбулаторном наблюдении. У 53 детей коронавирус дал тяжелые осложнения.

Напомним, в конце мая вспышка коронавируса произошла в воронежском Доме ребенка.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 5461 житель области.

ИСТОЧНИК KP.RU