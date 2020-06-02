2020-06-02T18:29:55+03:00
Общество

Вспышка коронавируса произошла в воронежском Доме ребенка

Covid-19 выявили у 6 детей и 3 сотрудников
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Сейчас детей с положительным тестом разместили в специально организованном изолированном отделенииСейчас детей с положительным тестом разместили в специально организованном изолированном отделенииФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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29 мая санитарка воронежского Дома ребенка была госпитализирована из дома в стационар с пневмонией. Конечно, у женщины заподозрили новый коронавирус. Об этом оперативно сообщили главврачу учреждения.

Сразу же после этого, 30 мая, провели тестирование всего персонала и всех детей в обоих корпусах учреждения (в Сомово и на ул. Ленинградская).

В итоге положительные тесты на Covid-19 выявили у 6 детей и 3 сотрудников. У всех отсутствуют какие-либо симптомы ОРВИ, состояние их здоровья не вызывает опасений. Об этом 2 июня сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу.

Сейчас детей с положительным тестом разместили в специально организованном изолированном отделении. Все необходимое для наблюдения и лечения в учреждении есть, вместе с тем, пока и нет необходимости в использовании медоборудования и препаратов. Трое инфицированных работников изолированы у себя дома.

Ранее стало известно о случае заражения коронавирусом в одном из детсадов Воронежа. Перед открытием дежурных групп прошло сплошное тестирование всего персонала муниципальных дошкольных учреждений. Во время одного из таких обследований и выявили Covid-19 у сотрудницы, относящейся к техническому персоналу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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