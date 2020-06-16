2020-06-16T13:15:46+03:00
Общество

В Воронежской области показатели все еще не позволяют выйти из ограничений по коронавирусу

Коэффициент распространения инфекции и свободный коечный фонд не дотягивают до нормативов Роспотребнадзора
Татьяна МИСТЮКОВА
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Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом опубликовал на 16 июня показатели, влияющие на второй этап снятия ограничений. По-прежнему, в Воронежской области коэффициент распространения инфекции оставляет желать лучшего - 0,94 (при норме 0,8). За минувшие сутки коронавирус выявили у 201 жителя. Таким образом, число заболевших составило 4681. Также за сутки 100 человек победили COVID-19, и общее количество выздоровевших составило 2116. К сожалению, еще двое умерли, а за все время в скорбном списке 24 человека.

Второй показатель, влияющий на снятие ограничений,- свободный коечный фонд.За сутки он немного увеличился - до 28,4%, но по-прежнему не дотягивает до 50%.

И третий - тестирование на 100 тысяч жителей - составляет 204,4 (норма 90).

ИСТОЧНИК KP.RU

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