В Воронежской области еще 100 человек победили коронавирус

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:15:23+03:00

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Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за последние сутки еще 100 человек победили инфекцию. Таким образом, общее число выздоровевших от COVID-19 в области составило 2116 человек. А общее число заразившихся - 4861. За последние сутки коронавирус подхватили еще 201 человек.

Также в оперштабе отметили, что за четыре месяца текущего года в регионе на 3,3% снизилось число умерших от всех причин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (11536 за 2019-ый против 11159 человек в текущем). В апреле 2019-го скончались 2797, текущего - 2778. В частности, снизилась летальность от болезней системы кровообращения, но выросла от болезней органов пищеварения и инфекционных заболеваний.

Кроме того, на 33% упала младенческая смертность: в январе - апреле 2019-го - 27, за тот же период текущего - 18. Случаев материнской смертности не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU