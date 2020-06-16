В Воронеже еще 201 человек заразился коронавирусом

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:17:18+03:00

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Сегодня 16 июня региональный оперштаб опубликовал новые данные по заболевшим: COVID-19 подтвердился еще у 201 человека. Таким образом, общее число инфицированных составило 4861 человек. Умерли от коронавируса с начала эпидемии 22 человека, в том числе один медик, победили болезнь 2016 жителей.

Коэффициент распространения инфекции последние несколько дней продолжает снижаться. Но он, как и наличие свободного коечного фонда, пока не дают региону выйти из ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU