15 Июнь 2020 2020-06-15T13:25:46+03:00

В расчете на 100 тысяч жителей

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Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области озвучил свежие данные по показателям, определяющим возможность второго этапа снятия ограничений. По состоянию на 15 июня, коэффициент распространения инфекции снизился по сравнению с предыдущим днем: 0,96 (при норме 0,8), вчера был 1,1.

В Воронежской области самое низкое число заболеваний в ЦФО в пересчёте на 100 тысяч жителей – 199,6. Мы на втором месте после Костромской области, у них 179,8. Напомним, за сутки прирост заболевших воронежцев - 220 человек.

Однако свободных коек специализированного фонда для лечения Covid-19 в нашем регионе недостаточно: 25% (при норме 50%).

Зато тестирование на 100 тысяч жителей идет опережающими темпами: 193,8 (при норме 90).

ИСТОЧНИК KP.RU