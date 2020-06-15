В Воронежской области самое низкое число заболеваний в ЦФО
Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области озвучил свежие данные по показателям, определяющим возможность второго этапа снятия ограничений. По состоянию на 15 июня, коэффициент распространения инфекции снизился по сравнению с предыдущим днем: 0,96 (при норме 0,8), вчера был 1,1.
В Воронежской области самое низкое число заболеваний в ЦФО в пересчёте на 100 тысяч жителей – 199,6. Мы на втором месте после Костромской области, у них 179,8. Напомним, за сутки прирост заболевших воронежцев - 220 человек.
Однако свободных коек специализированного фонда для лечения Covid-19 в нашем регионе недостаточно: 25% (при норме 50%).
Зато тестирование на 100 тысяч жителей идет опережающими темпами: 193,8 (при норме 90).
ИСТОЧНИК KP.RU