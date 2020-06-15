В Воронеже к 15 июня еще 220 воронежцев заразились коронавирусом
В общей сложности COVID-19 диагностировали у 4660 человек
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К 15 июня в Воронежской области прибавилось еще 220 заболевших коронавирусом, сообщил региональный оперштаб по борьбе с заболеванием.
Таким образом, с начала пандемии диагноз COVID-19 поставили 4660 жителям Воронежской области. К сожалению, 22 случая стали летальными. Выздоровели 1986 человек.
Вчера в Воронежской области немного снизился коэффициент распространения коронавирусной инфекции, но свободный коечный фонд сократился
ИСТОЧНИК KP.RU