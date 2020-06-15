В Воронеже к 15 июня еще 220 воронежцев заразились коронавирусом

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:59:20+03:00

В общей сложности COVID-19 диагностировали у 4660 человек

Изменить размер текста: A A

К 15 июня в Воронежской области прибавилось еще 220 заболевших коронавирусом, сообщил региональный оперштаб по борьбе с заболеванием.

Таким образом, с начала пандемии диагноз COVID-19 поставили 4660 жителям Воронежской области. К сожалению, 22 случая стали летальными. Выздоровели 1986 человек.

Вчера в Воронежской области немного снизился коэффициент распространения коронавирусной инфекции, но свободный коечный фонд сократился

ИСТОЧНИК KP.RU