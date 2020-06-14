В Воронежской области снизился коэффициент распространения коронавирусной инфекции

14 Июнь 2020 2020-06-14T19:03:30+03:00

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Оперативный штаб Воронежской области по борьбе с коронавирусом оценил показатели перехода ко втором этапу снятия ограничений. По данным на 14 июня в сравнении с субботними снизился коэффициент распространения инфекции – с 1,35 до 1,1 (при норме 0,8). Однако следующий показатель, наоборот, ухудшился: свободный коечный фонд сократился с 28,1% до 25,2% (норма составляет 50%).

Зато данными по тестированию Воронежская область может гордиться: 190,6 при норме 90. В сравнении с 13 июня эти данные еще выросли.

К сожалению, врачи оказались бессильны спасти еще одного пациента с коронавирусом. 14 июня оперативный штаб Воронежской области сообщил о 22-ом смертельном случае. Подробностей об умершем нет.

ИСТОЧНИК KP.RU