Количество воронежских жертв коронавируса достигло 22
Еще один человек скончался от болезни 14 июня
фото Ивана МакееваФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:
К сожалению, врачи оказались бессильны спасти еще одного пациента с коронавирусом. 14 июня оперативный штаб Воронежской области сообщил о 22-ом смертельном случае. Подробностей об умершем нет.
Напомним, среди жертв болезни есть один медработник – санитарка приемного отделения больницы №3. Женщина, как говорят в штабе, непосредственно с больными не контактировала, а заразилась в нерабочее время.
Кроме того, врачи подсчитали средний возраст умерших от осложнений пациентов. Он равен 68 с половиной годам.
ИСТОЧНИК KP.RU