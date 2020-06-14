Количество воронежских жертв коронавируса достигло 22

14 Июнь 2020 2020-06-14T14:45:23+03:00

Еще один человек скончался от болезни 14 июня

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К сожалению, врачи оказались бессильны спасти еще одного пациента с коронавирусом. 14 июня оперативный штаб Воронежской области сообщил о 22-ом смертельном случае. Подробностей об умершем нет.

Напомним, среди жертв болезни есть один медработник – санитарка приемного отделения больницы №3. Женщина, как говорят в штабе, непосредственно с больными не контактировала, а заразилась в нерабочее время.

Кроме того, врачи подсчитали средний возраст умерших от осложнений пациентов. Он равен 68 с половиной годам.

ИСТОЧНИК KP.RU