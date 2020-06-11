2020-06-11T15:23:43+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже от коронавируса скончался первый медработник

Умерла санитарка, которая не работала с больными СOVID-19
Ярослав ИВАНОВ
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21-ой жертвой коронавируса в Воронеже стала санитарка приёмного отделения больницы №3. Причем умершая Татьяна Терновых не работала с пациентами с диагнозом COVID-19 или с подозрением на него.

- Заражение Терновых произошло в быту и не связано с выполнением должностных обязанностей, - сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом в Воронежской области.

Это первый случай cмерти от COVID-19 в среде воронежских медработников.

Напомним, по состоянию на 11 июня, в Воронежской области коронавирус подтвердился у 3766 человек. 1859 пациентов выздоровели. 21 человек умер. Средний возраст скончавшихся составил 68,6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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