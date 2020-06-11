В Воронеже назвали средний возраст умерших от коронавируса

11 Июнь 2020 2020-06-11T16:55:07+03:00

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Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области привел данные по среднему возрасту умерших от COVID-19 - он составил 68,6 лет. Статистика подтверждает, что в группе риска пожилые люди. Их болезнь отягчается хроническими заболеваниями.

Напомним, по состоянию на 11 июня, в Воронежской области от коронавируса умер 21 человек, среди них - первый медработник.

С начала наблюдений COVID-19 подтвердился у 3766 человек. 1859 пациентов выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU