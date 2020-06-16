В Воронежской области 16 июня еще два человека умерли от коронавируса

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:58:19+03:00

Ранее приводили данные по среднему возрасту умерших от вируса - он составил 68,6 лет

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В Воронежской области число жертв нового коронавируса увеличилось до 24. В оперативном штабе 16 июня сообщили о еще двух смертях пациентов с COVID-19.

Ранее приводили данные по среднему возрасту умерших от вируса - он составил 68,6 лет. Статистика подтверждает, что в группе риска пожилые люди. Их болезнь отягчается хроническими заболеваниями. Среди жертв есть и первый медработник.

16 июня заболевание подтвердилось еще у 201 человека. Таким образом, общее число инфицированных составило 4861.

В то же время за последние сутки еще 100 воронежцев победили инфекцию. Общее число выздоровевших от COVID-19 в области составило 2116 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU