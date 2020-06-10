2020-06-10T14:00:36+03:00
Происшествия

«Уйти от ответственности не удастся»: воронежский общественник о смертельном ДТП с полицейским

По мнению Вадима Серова к роковым последствиям привело простое нарушение правил дорожного движения
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Место аварииМесто аварииФото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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Основатель и лидер общественного движения «Дорожный контроль» Вадим Серов прокомментировал «КП-Воронеж» резонансное ДТП у дома № 169 по Ленинскому проспекту. 9 июня 24-летний участковый на черной Toyota Crown вылетел на тротуар и сбил трех человек. В сети появилось видео момента аварии.

Один из пешеходов, 41-летний мужчина, погиб на месте, две женщины в возрасте 42 лет и 71 года доставлены в тяжелом состоянии в больницу. Следователи уже начали проверку.

Маневр, который привел к неуправляемому заносу Фото: принтскрин видео.

Маневр, который привел к неуправляемому заносуФото: принтскрин видео.

- Автомобиль Toyota Crown - достаточно мощный. Его единственный минус - он заднеприводный. Видимо, водитель хотел проскочить между другими транспортными средствами, так как скорость была достаточно большая. Если бы он попытался в тот момент затормозить, то, скорее всего, врезался бы в стоящий впереди автомобиль. Он принял решение, к сожалению, не верное - перестроиться. Но на такой скорости с задним приводом он, конечно, ушел в неуправляемый занос. В результате его выбросила на тротуар, на людей, - комментирует Вадим Серов.

О самом полицейском пока известно немного. Молодой участковый от дачи показаний отказался.

- Насколько нам известно, полицейский был трезв. Это участковый Железнодорожного района, молодой, достаточно порядочный. Нарушение простых правил соблюдения скоростного режима и маневрирования привели к таким страшным последствиям. Уйти от ответственности не удастся. В данном случае есть все - очевидцы, записи с камер - чтобы дело пришло к логическому завершению. Единственная причина этого ДТП - нарушение правил дорожного движения. К сожалению, такие, казалось бы, детские ошибки приводят к роковым последствиям, - отмечает Вадим Серов.

В Воронеже полицейский на Тойоте сбил пешеходов: один из них погиб, двое ранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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