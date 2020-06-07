В Воронежской области коэффициент распространения коронавируса уменьшился

7 Июнь 2020 2020-06-07T14:12:49+03:00

Это хорошая новость, но есть и плохая – меньше стало коек для больных

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Областные власти предоставили данные по показателям, сигнализирующим, насколько наша область готова ко второму этапу снятия ограничений.

Коээфициент распространения инфекции улучшился – с 1,23 до 1,15 при норме 0,8. Цифры удивительные, если учитывать, что последние данные за сутки по больным неутешительны. Напомним, на утро 7 июня их стало больше на 139 человек – это печальный антирекорд.

В то же время показатель по коечному фонду все ухудшается: на данный момент их всего 27,1% (6 июня было 28,3) при норме в 50 процентов.

Все в порядке только с количеством тестов на 100 тысяч человек населения. Но их и стало меньше. 6 июня их было 171,5, теперь показатель снизился до 168,8 при норме 90.

Напомним, коронавирусом с момента начала пандемии в нашем регионе заразились 2837 жителей Воронежской области. 19 из них умерли, 1692 вылечились.

ИСТОЧНИК KP.RU