В Воронежской области коэффициент распространения коронавируса уменьшился
Областные власти предоставили данные по показателям, сигнализирующим, насколько наша область готова ко второму этапу снятия ограничений.
Коээфициент распространения инфекции улучшился – с 1,23 до 1,15 при норме 0,8. Цифры удивительные, если учитывать, что последние данные за сутки по больным неутешительны. Напомним, на утро 7 июня их стало больше на 139 человек – это печальный антирекорд.
В то же время показатель по коечному фонду все ухудшается: на данный момент их всего 27,1% (6 июня было 28,3) при норме в 50 процентов.
Все в порядке только с количеством тестов на 100 тысяч человек населения. Но их и стало меньше. 6 июня их было 171,5, теперь показатель снизился до 168,8 при норме 90.
Напомним, коронавирусом с момента начала пандемии в нашем регионе заразились 2837 жителей Воронежской области. 19 из них умерли, 1692 вылечились.
ИСТОЧНИК KP.RU