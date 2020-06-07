В Воронежской области случилась вспышка коронавируса в психиатрической больнице

7 Июнь 2020 2020-06-07T11:34:38+03:00

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В областной психиатрической больнице в селе Орловка Хохольского района у дух медсестер диагностировали коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Медсестры работали в разных отделениях и вроде бы между собой тесно не общались. По предварительным данным, заразились они не в больнице. Заболевание у них протекает без симптомов. Естественно, на данный момент медсестры находятся дома на самоизоляции.

В пресс-службе областного правительства добавили, что в одном из отделений этой больницы у двух пациентов поднялась температура, у них взяли тесты на коронавирус, их результаты на данный момент ожидают. На случай обострения ситуации в городской психиатрической больнице в Тенистом подготовили резервное отделение для пациентов с коронавирусом.

Напомним, в начале июня стало известно о вспышке коронавируса в психиатрическом отделении Бутурлиновской районной больницы. Cначала стало известно о том, что заразились 14 медработников и 13 пациентов. Однако затем в прокуратуре, сообщив о начале проверки по этому факту, заявили, что заболели уже более 30 человек.

Всего с начала эпидемии в Воронежской области коронавирус диагностировали у 2837 человек, 19 из них умерли, 1688 выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU