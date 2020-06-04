Вспышка коронавируса произошла в психиатрическом отделении районной больницы Воронежской области
В психиатрическом отделении Бутурлиновской районной больнице произошла вспышка коронавируса. 27 мая у одного из пациентов поднялась температура . Далее были взяты ПЦР-тесты, которые выявили Covid-19 у 13 пациентов и 14 сотрудников отделения. У всех заболевание протекает в бессимптомной или легкой форме. Угрозы их жизни нет. Об этом 4 июня сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу.
Сейчас отделение работает в режиме самоизоляции - там провели дезинфекцию. В нем находятся 10 пациентов и 6 сотрудников, которые не могут самоизолироваться дома.
Наблюдение и лечение проводит новая бригада специалистов с отрицательными тестами на коронавирус.
- В больнице есть необходимые запасы средств индивидуальной защиты, медикаментов и средств дезинфекции. С учетом сложившейся ситуации психиатрическое отделение Бутурлиновской РБ перепрофилировано в межрайонный центр по лечению пациентов с Covid-19 психиатрическо-наркологического профиля, - отметили в оперштабе.
Ранее заболевание массово выявили в воронежском Доме ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU