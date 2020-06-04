2020-06-04T14:28:14+03:00
Общество

Вспышка коронавируса произошла в психиатрическом отделении районной больницы Воронежской области

Сейчас отделение работает в режиме самоизоляции
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Наблюдение и лечение проводит новая бригада специалистовНаблюдение и лечение проводит новая бригада специалистовФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В психиатрическом отделении Бутурлиновской районной больнице произошла вспышка коронавируса. 27 мая у одного из пациентов поднялась температура . Далее были взяты ПЦР-тесты, которые выявили Covid-19 у 13 пациентов и 14 сотрудников отделения. У всех заболевание протекает в бессимптомной или легкой форме. Угрозы их жизни нет. Об этом 4 июня сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу.

Сейчас отделение работает в режиме самоизоляции - там провели дезинфекцию. В нем находятся 10 пациентов и 6 сотрудников, которые не могут самоизолироваться дома.

Наблюдение и лечение проводит новая бригада специалистов с отрицательными тестами на коронавирус.

- В больнице есть необходимые запасы средств индивидуальной защиты, медикаментов и средств дезинфекции. С учетом сложившейся ситуации психиатрическое отделение Бутурлиновской РБ перепрофилировано в межрайонный центр по лечению пациентов с Covid-19 психиатрическо-наркологического профиля, - отметили в оперштабе.

Ранее заболевание массово выявили в воронежском Доме ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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