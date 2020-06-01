Новый печальный рекорд: еще у 111 жителей Воронежской области подтвердили коронавирус на 1 июня

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:27:26+03:00

Число новых зараженных в Воронежской области уже несколько дней держится в районе сотни. Фото: Иван МАКЕЕВ

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Областные власти сообщили о новом печальном рекорде: за сутки 31 мая коронавирус диагностировали у 111 наших земляков. До этого больше всего больных выявили 28 мая – тогда их было 110.

Всего заболевших коронавирусом в Воронежской области стало 2139. Правда, 1419 из них уже вылечились от этой заразы. Скончались 18 человек.

В то же время о втором этапе снятия ограничений по коронавирусу пока говорить не приходится. Показатели становятся хуже с каждым днем. Коэффициент распространения инфекции равен уже 1,72 при норме 0,8. А свободных коек осталось всего 39,6%. Норма – 50%. Причем это данные на утро 31 мая. Не исключено, что после такого количества новых зараженных показатели еще ухудшатся.

ИСТОЧНИК KP.RU