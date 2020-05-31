В Воронежской области еще шесть человек победили коронавирус

31 Май 2020 2020-05-31T14:01:07+03:00

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В Воронежской области еще шесть человек справились с коронавирусом за последние сутки. Их выписали из больницы. Об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19 в воскресенье, 31 мая. Общее число выздоровевших теперь составляет 1419 человек.

Напомним, за сутки коронавирус подтвердился у 82 местных жителей. Общее число заболевших перевалило за две тысячи. Теперь их 2028. Скончались 18 человек.

Тем временем, продолжают ухудшаться показатели по второму этапу снятия ограничений. Коэффициент распространения инфекции уже 1,72 Норма 0,8. Еще меньше стало свободных коек. Сутки назад их было 44,9%, теперь всего 39,6.

ИСТОЧНИК KP.RU