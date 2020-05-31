2020-05-31T11:01:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области снова ухудшились показатели по второму этапу снятия ограничений

Увеличился коэффициент распространения инфекции, стало меньше свободных коек
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области продолжают ухудшаться показатели по второму этапу снятия ограничений. Новые данные опубликовали региональные власти в воскресенье, 31 мая.

Коэффициент распространения инфекции уже 1,72 (сутки назад был 1,67). Норма, напомним, 0,8. Еще меньше стало свободных коек. Сутки назад их было 44,9%, теперь всего 39,6. А это при норме 50%. А вот темпы тестирования на 100 тысяч жителей немного увеличились - 160,6 против вчерашних 150,8 при норме 90. Это единственный положительный показатель.

Напомним, утром, 31 мая, стало известно о 82 новых зараженных. Общее число заболевших коронавирусом перевалило за две тысячи. Теперь их 2028.

ИСТОЧНИК KP.RU

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