2020-05-30T12:54:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 71 житель Воронежской области выздоровел от коронавируса

Всего заразу победили 1413 наших земляков
Юрий КОЗЛОВ
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Два отрицательных теста после лечения получили уже 1413 жителей Воронежской области.Два отрицательных теста после лечения получили уже 1413 жителей Воронежской области.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В областном оперативном штабе по противодействию коронавирусу сообщили, что на утро 30 мая стало известно еще о 71 нашем земляке, победивших эту опасную болезнь. Всего выздоровевших стало 1413.

В то же время даже те, кто справился с этой жуткой заразой, сейчас могут столкнуться с осложнениями, которые вызывает новый коронавирус. Пример этого – состояние одной из женщин, выздоровевшей от этой напасти. Виктории Мочаловой по-прежнему тяжело дышать, она подхватила ангину, есть проблемы с сердцем.

Напомним, с утра 30 мая стало известно о 89 новых зараженных. Всего с начала пандемии в нашей области коронавирус диагностировали у 1946 человек. 18 из них умерли. Ухудшились показатели для второго этапа снятия ограничений - коэффициент распространения инфекции вырос с 1,61 до 1,67, свободны коек стало меньше - было 46 процентов, стало 44,9%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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