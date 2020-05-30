2020-05-30T12:35:13+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области показатели по второму этапу снятия ограничений ухудшились еще сильнее

Увеличился коэффициент распространения инфекции, стало меньше свободных коек
Юрий КОЗЛОВ
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Воронежским врачам приходится нелегко - число больных коронавирусом в последние три дня держится в районе сотни.Воронежским врачам приходится нелегко - число больных коронавирусом в последние три дня держится в районе сотни.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Областные власти сообщили новые данные по показателям, определяющим возможность второго этапа снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Увы, поступившая информация оптимизма не вызывает.

Коэффициент распространения инфекции уже 1,67 (сутки назад был 1,61). Норма, напомним, 0,8. Еще меньше стало свободных коек. Сутки назад их было 46%, теперь всего 44,9 (норма 50%). А вот темпы тестирования на 100 тысяч жителей остались практически прежними – 150,8 против 150,7 при норме 90. Это единственный благоприятный показатель.

Напомним, утром 30 мая стало известно о 89 новых зараженных. Уже три дня их цифра держится около сотни. Правда, и 28, и 29 мая их было больше – 110 и 104 соответственно. Это немного обнадеживает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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