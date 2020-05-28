Женщина из Воронежа, вылечившаяся от коронавируса: «Эта зараза дала осложнение на сердце»

28 Май 2020 2020-05-28T19:53:19+03:00

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25-летняя Виктория Мочалова, перенесшая коронавирус, рассказала о своих новых проблемах. Похоже, вроде бы побежденная зараза не отступила просто так – она дала осложнение на сердце.

- Мне стало трудно дышать, я вызвала скорую, мне сделали КТ (компьютерную томографию), вкололи гормональный препарат и дали подышать кислородом. После этого почувствовала себя получше, - говорит Виктория. - Предложили лечь в больницу, но когда узнали, что я болела коронавирусом, на этом уже не настаивали. Медики сказали, что у меня сейчас небольшая пневмония, язвы на легких потихоньку затягиваются. Недавно получила платную консультацию у пульмонолога. Спросила, почему до сих пор сохранилось ощущение, что не могу надышаться. Специалист сказал, что теперь у меня могут быть проблемы не с легкими, а с сердцем. Действительно, оно у меня болело еще, когда я лежала в БСМП. Пульмонолог сказал, что не исключена сердечная астма. Посоветовал долечить пневмонию и ложиться в кардиологию. Там нужно по полной программе проверить работу сердца. Задача одна – остаться в живых, надеюсь лишь на бога.

Напомним, Виктория Мочалова провела в БСМП с диагнозом коронавирус девять дней – с 8 по 17 мая. Ей давали ударную дозу препаратов (только противомалярийных три). После получения двух отрицательных тестов на коронавирус (сейчас их уже три) Викторию отпустили домой. Однако после этой заразы у нее появились осложнения – грибковая ангина и тахикардия (увеличение частоты сердечных сокращений). А теперь оказалось, что проблемы с сердцем могут оказаться еще более серьезными.

ИСТОЧНИК KP.RU