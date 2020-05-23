Женщина из Воронежа, перенесшая коронавирус: «У меня появились осложнения, а их никто не лечит»

25-летняя Виктория Мочалова перенесла коронавирус. Она откровенно рассказала о том, какова эта болезнь в реальности и как тяжелы ее последствия.

«ПОНЯЛА, ЧТО ЗАБОЛЕЛА КОРОНАВИРУСОМ, КОГДА ПОТЕРЯЛА ОБОНЯНИЕ И ВКУС»

- Почувствовала, что заболеваю 2 мая, - рассказывает Виктория. – В тот день сходила с детьми на прогулку (у меня два мальчика – одному скоро будет три года, другому – около годика). Вернулись домой, почувствовала повышение температуры, и тут поняла, что не ощущаю ни вкуса, ни запаха. Сразу стала подозревать коронавирус. Трудно объяснить симтомы, но точно было что-то необычное, не похожее на другую болезнь. Ни кашля, ни соплей, зато высокая температура (правда, иногда она снижалась) и жжение в груди.

Женщина до сих пор с содроганием вспоминает те дни:

- Сначала терпела – думала, ОРВИ, тем более, что за короткий период пять раз им болела. Только температуру сбивала. Потом 7 мая все же вызвала скорую, сделали тест на коронавирус (правда, сказали, что он может быть готов не сразу, а только после праздников), но меня еще сутки не забирали. Приезжавшие врачи не могли поставить диагноз. То чай от бессонницы предлагали (а я от боли в легких уже не могла уснуть), то говорили, что у меня горло не красное, значит, 100 процентов – не коронавирус. Хорошо, что все же взяли мазок. И в районе обеда 8 мая, когда уже отчаялась, позвонили и сказали – у вас положительный результат теста на коронавирус, есть ли с кем детей оставить? А у меня у младшего была температура, но детские врачи хорошие, приехали, сказали, ничего страшного. У старшего вроде все нормально было. Оставила детей на свекровь и поехала в больницу. Потом всем сделали тесты на коронавирус, они оказались отрицательными.

«ЗАМЕРЗЛА В СКОРОЙ, ПОКА ОЖИДАЛА СВОЕЙ ОЧЕРЕДИ»

- Приехали в БСМП, а там очередь из пяти машин, - продолжает Виктория. – Вроде немного, но всех подолгу принимают, соблюдая все меры предосторожности. А я легкую курточку накинула, когда уезжала. Пока прождали, замерзла достаточно сильно. Потом отвели в палату (в больнице на третьем этаже лечат от коронавируса). На входе меня встретили пять медиков в спецкостюмах, прямо как в телевизоре показывают. В палате лежали, кроме меня, еще три женщины. Одна такая же, как и я, - средней тяжести состояние. А у двух других уже пришли отрицательные тесты, и они нас, конечно, побаивались, - кому охота по второму разу эту заразу подхватить.

А потом началось лечение:

- Сразу дали кучу таблеток, только противомалярийных препаратов три, - говорит Виктория . - Выпила, потом ужасную ночь провела. Кровать вроде удобная, но окна слабо открываются, душно, а тут пошла мокрота, кашель. Соседки сказали, что спать им практически не дала. Ну и сама, конечно, не могла уснуть. Дальше продолжали активное лечение антибиотиками, но температура долго не спадала. Но постепенно стала приходить в себя. Самые тяжелые дни были с 11 по 14 мая, - кашель, температура, боль в груди. Сделали снимки жуткие – левое легкое было полностью поражено, да и большая часть правого. Потом антибиотики дали о себе знать, потихоньку стало меньше жечь в груди Раньше сажусь – не могла разогнуться, больно. Это состояние понемногу ушло. На девятый день стала различать запахи, чувствовать нормальный вкус еды (совсем он вообще не пропадал, но был сильно ослаблен, приходилось, например, много сахара сыпать, чтобы было ощущение сладости). Пришел отрицательный тест на коронавирус, и меня решили выписать. При этом честно предупредили – пролечили именно эту новую заразу, иммунитет из-за этого ослаблен, могут быть новые осложнения. Что, если забегать вперед, и получилось.

Когда Виктория вернется к нормальной жизни , без всяких ограничений по здоровью, пока непонятно.Фото: из личного архива Виктории Мочаловой.

«У МЕНЯ АНГИНА, ТАХИКАРДИЯ, НО ВРАЧИ, КОТОРЫЕ МОГЛИ БЫ ИХ ЛЕЧИТЬ, КО МНЕ НЕ ЕДУТ»

- 17 мая друг семьи довез меня из больницы домой. Свекровь продолжала помогать с детьми, без нее бы, наверное, не справилась. Вся как в тумане была. Да и легкие первое время сильно болели. Если когда у меня был коронавирус, ощущения можно было сравнить, как будто перцем чили жгло в груди, то после выписки первые дни казалось, что ее кипятком обдали. Все время спать хотелось. А 19 мая обнаружила, что у меня ангина, скорее всего, грибковая – язык то зеленеет, то чернеет – какие- то белые комочки периодически выплевываю. Полоскала горло календулой.

Если с коронавирусом Виктории достаточно быстро помогли, то с осложнениями она остается, по сути, один на один:

- Вызвала врачей, только вот приезжала бригада, специализирующаяся на коронавирусе. А мне нужны были специалисты, которые бы лечили ангину, тахикардию (сердце слишком часто стало биться), - жалуется женщина. - По-прежнему легкие болят – но к этому уже как-то привыкла. Врачей узких специальностей ко мне не присылают, а самой ехать кого-то искать нельзя – должна отсидеть в самоизоляции 14 дней. Еще меня долго путали со свекровью: почему-то звонили проконтролировать мое состояние на ее телефон. Но это мелочи. На днях решила все же свежим воздухом подышать (живу в частном доме, двор огорожен, ни с кем там кроме родных не контактирую), так немного прошла, было ощущение, что марафонскую дистанцию пробежала.Только 21 мая почувствовала себя полегче, в первый раз за долгое время нормально поспала. Но все равно - я сейчас в замкнутом круге. Надо лечиться от осложнений, других болезней, уже не от коронавируса. В то же время ко мне присылают врачей, лечащих от той заразы, которой у меня уже нет. Боюсь, когда смогу выбраться к нужным специалистам, болезни могут оказаться достаточно запущенными.