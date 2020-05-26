2020-05-26T11:09:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области заразились коронавирусом еще 63 человека

Такого количества заболевших еще не было
Юрий КОЗЛОВ
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В конце мая с каждым днем коронавирус находят все у большего числа наших земляков.В конце мая с каждым днем коронавирус находят все у большего числа наших земляков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Стало известно о том, что в Воронежской области 25 мая диагностировали коронавирус у 63 человек. Это самое большое число заболевших за сутки с момента начала пандемии. Всего жителей региона, подхвативших эту опасную болезнь, стало 1581.

В то же время 1026 наших земляков, у которых обнаружили коронавирус, уже выздоровели. 17 человек умерли, в медицинских организациях остаются изолированными 933 человека. Еще 2885 жителей области находятся под наблюдением на дому.

Напомним, очаг инфекции образовался на Воронежском вагоноремонтном заводе. Там коронавирус диагностировали у 40 работников. У 13 из них он проявляется как ОРВИ, у остальных – без всяких симптомов.

Также 25 мая стало известно, что коронавирусом заразились 254 медицинских работника Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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