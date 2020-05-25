В Воронежской области еще 16 человек выздоровели после коронавируса 25 мая

25 Май 2020 2020-05-25T17:28:41+03:00

В то же время в медорганизациях остаются изолированы 933 человека

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К 25 мая уже 1 026 жителей Воронежской области выздоровели после коронавируса. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. То есть за прошедшие сутки выписали еще 16 человек.

В то же время в медорганизациях остаются изолированы 933 человека - у них либо подтвердился Covid-19, либо эти люди находятся под подозрением на заражение. Под наблюдением на дому еще 2 885 пациентов.

Диагноз подтвержден в 1 518 случаях. 25 мая в Воронежской области коронавирус нашли еще у 55 местных жителей.

Умерли 17 человек.

Раннее мы также сообщали, что с начала мая на Воронежском вагоноремонтном заводе новый коронавирус выявлен уже у 40 сотрудников. У 13 из них болезнь протекает с симптомами ОРВИ, у остальных - бессимптомно.

Тем временем в Воронежской области появилась новая преграда для второго этапа снятия ограничений по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU