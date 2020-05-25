В Воронежской области еще 16 человек выздоровели после коронавируса 25 мая
К 25 мая уже 1 026 жителей Воронежской области выздоровели после коронавируса. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. То есть за прошедшие сутки выписали еще 16 человек.
В то же время в медорганизациях остаются изолированы 933 человека - у них либо подтвердился Covid-19, либо эти люди находятся под подозрением на заражение. Под наблюдением на дому еще 2 885 пациентов.
Диагноз подтвержден в 1 518 случаях. 25 мая в Воронежской области коронавирус нашли еще у 55 местных жителей.
Умерли 17 человек.
Раннее мы также сообщали, что с начала мая на Воронежском вагоноремонтном заводе новый коронавирус выявлен уже у 40 сотрудников. У 13 из них болезнь протекает с симптомами ОРВИ, у остальных - бессимптомно.
Тем временем в Воронежской области появилась новая преграда для второго этапа снятия ограничений по коронавирусу.
ИСТОЧНИК KP.RU