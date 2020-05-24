В Воронеже коэффициент распространения коронавируса пока выше нормы

24 Май 2020 2020-05-24T15:01:10+03:00

Этот показатель не дает запустить второй этап снятия ограничений

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24 мая показатели, установленные Роспотребнадзором и определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в Воронежской области, вновь не обрадовали.

Мест в медучреждениях для лечения пациентов с коронавирусом в нашем регионе достаточно: наличие свободного специализированного коечного фонда 51,3% (при норме 50%). И тестирование налажено хорошо: 124,2 на 100 тысяч жителей (норма 90).

Но вот коэффициент распространения инфекции превышен: 1,28 (при норме 0,8).

Напомним, при благоприятном развитии эпидемиологической ситуации со 2 июня могут разрешить работать магазинам непродовольственных товаров площадью до 800 квадратных метров, продавцам, торгующим на улице, и образовательным учреждениям.

По состоянию на 24 мая, в медорганизациях остаются изолированными 805 человек, это меньше, чем накануне. Зато увеличилось количество воронежцев под наблюдением - 2888 (вчера было 2707). Кроме того, вчера от коронавируса умер 17-й пациент.

С момента наблюдений в Воронежской области диагноз COVID-19 подтвердился у 1463 жителей региона. Выздоровели 1010 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU