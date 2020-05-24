От коронавируса вылечилось уже 1010 воронежцев
За сутки выздоровели еще 28 человек
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За сутки ещё 28 воронежцев победили COVID-19, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области. Таким образом, общее число выздоровевших преодолело психологическую отметку в 1 000 пациентов - на сегодняшний момент вылечилось от заразы 1010 человек.
Напомним, с начала пандемии коронавирус диагностировали у 1463 жителей Воронежской области. Умерли от COVID-19 - 17 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU