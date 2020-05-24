В Воронеже ещё 44 человека заразились коронавирусом 24 мая
Всего с начала пандемии новую инфекцию диагностировали у 1463 наших земляков
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Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области озвучил свежую информацию о заболевании в регионе. 24 мая стало известно о ещё 44 положительных тестах наших земляков. Всех пациентов уже лечат. Контактировавших синими проверяют на COVID-19.
Таким образом, на сегодняшний момент с начала пандемии коронавирус диагностировали у 1463 жителей Воронежской области. Выздоровели 982 пациента. От COVID-19 умерли 17 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU