2020-05-20T10:14:26+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки коронавирус обнаружили у еще 20 жителей Воронежской области

По сравнению с 19 мая число новых зараженных уменьшилось в 2,5 раза
Юрий КОЗЛОВ
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По сравнению с 19 мая новых зараженных стало меньше на 31 человека.По сравнению с 19 мая новых зараженных стало меньше на 31 человека.Фото: из архива «КП»
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В областном оперативном штабе по противодействию коронавируса сообщили о новых зараженных этой опасной болезнью. На этот раз их 20. Напомним, 19 мая стало известно о 51 новом больном. Если эта тенденция продолжится и 21 мая, видимо, можно говорить о том, что эта зараза в нашем регионе потихоньку затихает.

Эта надежда подкрепляется еще и тем, что вечером 19 мая стало известно о том, что еще 68 человек вылечились от коронавируса, теперь их уже 721.

Всего коронавирус на данный момент диагностировали у 1266 жителей нашей области, из них умерли 16. В медицинских организациях остается в режиме изоляции 891 человек, под наблюдением на дому – 2262.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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