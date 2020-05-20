За сутки коронавирус обнаружили у еще 20 жителей Воронежской области
В областном оперативном штабе по противодействию коронавируса сообщили о новых зараженных этой опасной болезнью. На этот раз их 20. Напомним, 19 мая стало известно о 51 новом больном. Если эта тенденция продолжится и 21 мая, видимо, можно говорить о том, что эта зараза в нашем регионе потихоньку затихает.
Эта надежда подкрепляется еще и тем, что вечером 19 мая стало известно о том, что еще 68 человек вылечились от коронавируса, теперь их уже 721.
Всего коронавирус на данный момент диагностировали у 1266 жителей нашей области, из них умерли 16. В медицинских организациях остается в режиме изоляции 891 человек, под наблюдением на дому – 2262.
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ИСТОЧНИК KP.RU