2020-05-16T19:41:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области умер 16 пациент с коронавирусом

Также за сутки 62 человека победили COVID-19
Юлия ДИДЕНКО
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Общее число заболевших в регионе - 1113.Общее число заболевших в регионе - 1113.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Воронежской области скончался 16 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил региональный оперштаб в субботу, 16 мая. Возраст и пол погибшего не уточняется.

За сутки в области еще 62 человека победили коронавирус. Всего с болезнью справились 614 местных жителей. В медорганизациях изолирован 821 пациент. Это на пять больше, чем днем ранее. Под домашним наблюдением находятся 1866 человек. Накануне их было 2305. Общее число заболевших на данный момент - 1113. Утром, 16 мая, диагноз подтвердился у 39.

ИСТОЧНИК KP.RU

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