2020-05-19T10:04:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже еще 51 человек заразились коронавирусом 19 мая

С начала пандемии Covid-19 подтвердился у 1246 человек
Ярослав ИВАНОВ
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Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области сообщил о ситуации с заболеванием. К утру 19 мая тесты на Covid-19 подтвердились еще у 51 воронежца.

Пациентов уже лечат, а контактировавших с ними проверяют на инфицирирование.

Таким образом, всего в регионе с начала пандемии коронавирус подтвердился у 1246 человек. Выздоровели 653 воронежцев. За все время 16 скончались.

В Воронежской области самая благополучная ситуация с коронавирусом в ЦФО

ИСТОЧНИК KP.RU

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