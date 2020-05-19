В Воронеже еще 51 человек заразились коронавирусом 19 мая
С начала пандемии Covid-19 подтвердился у 1246 человек
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Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области сообщил о ситуации с заболеванием. К утру 19 мая тесты на Covid-19 подтвердились еще у 51 воронежца.
Пациентов уже лечат, а контактировавших с ними проверяют на инфицирирование.
Таким образом, всего в регионе с начала пандемии коронавирус подтвердился у 1246 человек. Выздоровели 653 воронежцев. За все время 16 скончались.
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ИСТОЧНИК KP.RU