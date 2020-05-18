2020-05-18T15:52:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области еще 12 человек выздоровели от коронавируса

Всего с болезнью справились 653 местных жителя
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области за сутки еще 12 человек победили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперштабе в понедельник, 18 мая. Таким образом, с болезнью справились 653 местных жителя.

По последним данным, в медорганизациях с подозрением на COVID-19 находятся 878 пациентов. Это на 22 больше, чем днем ранее. Под наблюдением на дому остается 2 141 человек. За сутки их стало на 42 меньше.

Всего в регионе коронавирус подтвердился у 1195 человек. Утром, 18 мая, COVID-19 нашли еще у 44 горожан. За все время 16 скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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