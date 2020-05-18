В Воронежской области – самая благополучная ситуация с коронавирусом в ЦФО
В региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу опубликовали обновленную диаграмму по распространению этой опасной болезни в Центральном федеральном округе. Ситуацию с этой заразой определяют из расчета количества случаев на 100 тысяч человек.
Воронежская область в этом списке на первом месте, причем с большим отрывом. У нас этот показатель равен 51,2. На втором месте Костромская область – 75,4, на третьем соседи из Белгородской – 83,3. Что касается других соседей, в Липецкой области этот показатель равен 107,5, в Курской – 180,1, в Тамбовской – 191,5, в Орловской – 202. Хуже всего ситуация, конечно, в Московской – 379,1.
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ИСТОЧНИК KP.RU