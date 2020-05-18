2020-05-18T18:53:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области – самая благополучная ситуация с коронавирусом в ЦФО

В тройке лучших по этому показателю Костромская и Белгородская области, но и они от нашего региона сильно отстают
Юрий КОЗЛОВ
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Коронавирусом в Воронежской области в среднем заболевают гораздо меньше людей, чем в любом другом регионе ЦФО.Коронавирусом в Воронежской области в среднем заболевают гораздо меньше людей, чем в любом другом регионе ЦФО.Фото: из архива «КП»
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В региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу опубликовали обновленную диаграмму по распространению этой опасной болезни в Центральном федеральном округе. Ситуацию с этой заразой определяют из расчета количества случаев на 100 тысяч человек.

Воронежская область в этом списке на первом месте, причем с большим отрывом. У нас этот показатель равен 51,2. На втором месте Костромская область – 75,4, на третьем соседи из Белгородской – 83,3. Что касается других соседей, в Липецкой области этот показатель равен 107,5, в Курской – 180,1, в Тамбовской – 191,5, в Орловской – 202. Хуже всего ситуация, конечно, в Московской – 379,1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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