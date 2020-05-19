В Воронежской области выздоровели после коронавируса еще 68 человек

19 Май 2020 2020-05-19T20:23:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронежской области выздоровел уже 721 человек, у которого был диагностирован новый коронавирус. Ранее мы сообщали, что болезнь победили 653 человека. То есть за сутки выписали 68 жителей региона. Такие данные приводит региональный оперативный штаб по коронавирусу.

В медорганизациях остается изолирован 891 человек. Под наблюдением на дому - 2 262. Диагноз подтвержден уже в 1 246 случаях. Умерли 16 человек.

Ранее мы сообщали, что последний «чистый» от коронавируса район Воронежской области - Каменский - пал под натиском новой инфекции. Всего же 19 мая положительный анализ на вирус подтвердился у 51 человека.

Что касается показателей, определяющих возможност первого этапа снятия ограничений в Воронежской области, то 19 мая коэффициент распространения инфекции: 0,98 (норма 1,0). Свободный коечный фонд для лечения Covid-19: 51,5% (норма 50%). Тестирование на 100 тыс. жителей: 112,08 (норма 70).

ИСТОЧНИК KP.RU