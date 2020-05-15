В районе Воронежской области, где до сих пор не было коронавируса, обнаружили трех больных
В Воронежской области остался лишь один район, где не зарегистрировано ни одного случая коронавируса - Каменский. До последнего времени не было этой заразы и в Репьевском районе. Теперь стало известно о трех заболевших.
По данным источника «КП-Воронеж», коронавирусом заразились 82-летняя бабушка, 32-летняя женщина и ребенок. Пенсионерку госпитализировали, в одну из больницу Острогожска. Женщина помладше и ребенок лечатся на дому – у них болезнь протекает относительно легко.
Напомним, всего в Воронежской области коронавирус обнаружили у 1074 человек. 15 из них умерли, 475 выздоровели.
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ИСТОЧНИК KP.RU