2020-05-15T15:38:48+03:00
Коронавирус Covid-19

В районе Воронежской области, где до сих пор не было коронавируса, обнаружили трех больных

В Репьевском районе заразу подхватили пенсионерка, женщина средних лет и ребенок
Юрий КОЗЛОВ
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Коронавирус подтвердился у трех жителей Репьевского района.Коронавирус подтвердился у трех жителей Репьевского района.Фото: из архива «КП»
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В Воронежской области остался лишь один район, где не зарегистрировано ни одного случая коронавируса - Каменский. До последнего времени не было этой заразы и в Репьевском районе. Теперь стало известно о трех заболевших.

По данным источника «КП-Воронеж», коронавирусом заразились 82-летняя бабушка, 32-летняя женщина и ребенок. Пенсионерку госпитализировали, в одну из больницу Острогожска. Женщина помладше и ребенок лечатся на дому – у них болезнь протекает относительно легко.

Напомним, всего в Воронежской области коронавирус обнаружили у 1074 человек. 15 из них умерли, 475 выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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