В Воронежской области коронавирус обнаружили у еще 46 человек

15 Май 2020 2020-05-15T10:11:47+03:00

В Воронежской области коронавирус диагностировали у уже 1074 человек. Фото: из архива «КП»

Всего эту опасную заразу в нашем регионе подхватили уже 1074 человека

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В областном оперативном штабе по противодействию коронавирусу сообщили о новых заболевших. Эту заразу обнаружили у еще 46 человек. Всего жителей области, у которых диагностировали новый коронавирус, стало 1074.

Напомним, на данный момент в Воронежской области изолировано в медучреждениях 828 человек, еще 2336 наблюдают на дому. От коронавируса умерли 15 людей, 475 выздоровели.

Наша область пока не может начать полноценный выход из режима самоизоляции из-за того, что коэффициент распространения инфекции на данный момент выше нормы. В то же время два других критерия, при которых возможно масштабное снятие ограничительных мер, выполнены: и по свободным койкам, и по количеству проводимых тестов.

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ИСТОЧНИК KP.RU