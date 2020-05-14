За день 51 житель Воронежской области выздоровел от коронавируса

14 Май 2020 2020-05-14T18:13:21+03:00

На 10 человек сократилось число изолированных в больницах с подозрением на болезнь

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По данным оперативного штаба Воронежской области по борьбе с коронавирусом, на вечер 14 мая в регионе количество выздоровевших достигло 475, что на 51 человека больше, чем накануне. В больницах с подозрением изолированы 828 пациентов (утром их было на 10 больше). Под наблюдением на дому находятся 2336 жителя региона. С 30 человек за день сняли карантин.

Напомним, на утро четверга в области зарегистрировали 1028 пациентов, заболевших коронавирусом. 15 человек умерли.

Коронавирус обнаружили у сотрудников Нововоронежской АЭС и кондитерской фабрики под Воронежем . Среди зараженных и 153 медика.

Коэффициент распространения инфекции на сегодня составляет 1,2 (при норме 1,0). Свободный коечный фонд для лечения больных - 54% (при норме 50%), тестирование на дому проходят 99,4 жителей на 100 тысяч (норма 70). Из этого следует, что переходить к первому этапу снятия ограничений в регионе еще рано.

ИСТОЧНИК KP.RU