В Воронежской области умер еще один пациент с коронавирусом
Количество погибших с Covid-19 выросло до 15
В медорганизациях Воронежской области остаются изолированными 852 человекаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В оперативном штабе по коронавирусу в Воронежской области 12 мая подтвердили смерть еще одного пациента с коронавирусом. Таким образом, число человек, погибших с диагнозом Covid-19, выросло до 15.
Ранее мы сообщали, что выздоровели уже 352 жителя нашего региона. За сутки это число увеличилось на 73.
Диагноз был подтвержден в 943 случаях. 12 мая в нашем регионе зарегистрировали 44 новых заражения.
В медорганизациях Воронежской области остаются изолированными 852 человека. Под домашним наблюдением - 2 372.
ИСТОЧНИК KP.RU