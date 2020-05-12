В Воронежской области умер еще один пациент с коронавирусом

12 Май 2020 2020-05-12T19:44:48+03:00

Количество погибших с Covid-19 выросло до 15

Изменить размер текста: A A

В оперативном штабе по коронавирусу в Воронежской области 12 мая подтвердили смерть еще одного пациента с коронавирусом. Таким образом, число человек, погибших с диагнозом Covid-19, выросло до 15.

Ранее мы сообщали, что выздоровели уже 352 жителя нашего региона. За сутки это число увеличилось на 73.

Диагноз был подтвержден в 943 случаях. 12 мая в нашем регионе зарегистрировали 44 новых заражения.

В медорганизациях Воронежской области остаются изолированными 852 человека. Под домашним наблюдением - 2 372.

ИСТОЧНИК KP.RU