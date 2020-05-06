В Воронежской области 57 процентов зараженных коронавирусом чувствуют себя здоровыми
В региональном управлении Роспотребнадзора дали новые цифры по заболеваниям коронавирусом в нашем регионе.
По данным санитарных врачей, прирост лабораторно подтвержденных случаев этой опасной болезни за сутки за последнюю неделю составил 6 процентов. Это немного ниже, чем в среднем по России (по стране - 6,2%).
57 процентов жителей нашей области, у которых обнаружили коронавирус, переносят болезнь вообще без всяких симптомов. В санитарном ведомстве также сообщили, что тестов на эту заразу провели уже более 54 тысяч.
Напомним, новым коронавирусом в Воронежской области заражены 697 человек. 12 из них умерли, 158 вылечились.764 жителя области ожидают в медучреждениях результатов тестов. Еще 3022 жителя нашей области находятся под наблюдением на дому.
ИСТОЧНИК KP.RU