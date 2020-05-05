В Воронеже 12-я жертва коронавируса: умер 70-летний мужчина
На сегодняшний день в регионе 667 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
фото из архива КП
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В Воронежской области количество смертей с диагнозом COVID-19 достигло 12, сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. От коронавируса умер 70-летний мужчина с двусторонней пневмонией. Заболевание отягощали сопутствующие диагнозы - ишемический инсульт, гипертония, ишемическая болезнь сердца.
Напомним, с начала пандемии коронавируса в Воронежской области 667 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Излечились 138 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU