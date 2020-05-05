2020-05-05T11:20:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже 12-я жертва коронавируса: умер 70-летний мужчина

На сегодняшний день в регионе 667 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Ярослав ИВАНОВ
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фото из архива КПфото из архива КП
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В Воронежской области количество смертей с диагнозом COVID-19 достигло 12, сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. От коронавируса умер 70-летний мужчина с двусторонней пневмонией. Заболевание отягощали сопутствующие диагнозы - ишемический инсульт, гипертония, ишемическая болезнь сердца.

Напомним, с начала пандемии коронавируса в Воронежской области 667 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Излечились 138 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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