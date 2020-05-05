В Воронеже коронавирусом заразились еще 31 человек
Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области сообщил свежую статистику по заболеванию в регионе.
5 мая официально подтверждены положительные тесты на Covid-19 еще у 31 воронежца. Пациентов уже лечат, контактировавших с ними проверят на заражение коронавирусом.
Таким образом, в настоящее время на лечении в больницах находятся 529 человек, еще более 700 изолировано в медучреждениях, они ждут результатов тестов. Под наблюдением на дому - более 3000 человек.
138 уже выздоровели. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 667 воронежцев. 12 жителей региона скончались от новой заразы.
ИСТОЧНИК KP.RU