Число выздоровевших от коронавируса воронежцев выросло до 158 человек

5 Май 2020 2020-05-05T17:26:48+03:00

В настоящее время на лечении в больницах находятся 497 человек

Изменить размер текста: A A

5 мая увеличилось число выздоровевших от коронавируса жителей Воронежской области - сейчас это 158 человек, такие цифры озвучил региональный оперштаб.

Напомним, за сутки выросло и число новых заболевших COVID-19 - на 31 человек. Всего с начала пандемии заразились 667 воронежцев. 12 жителей региона скончались от новой заразы.

В настоящее время на лечении в больницах находятся 497 человек, еще 764 изолировано в медучреждениях, они ждут результатов тестов. Под наблюдением на дому - 3022 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU