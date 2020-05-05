Число выздоровевших от коронавируса воронежцев выросло до 158 человек
В настоящее время на лечении в больницах находятся 497 человек
фото из архива КП
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5 мая увеличилось число выздоровевших от коронавируса жителей Воронежской области - сейчас это 158 человек, такие цифры озвучил региональный оперштаб.
Напомним, за сутки выросло и число новых заболевших COVID-19 - на 31 человек. Всего с начала пандемии заразились 667 воронежцев. 12 жителей региона скончались от новой заразы.
В настоящее время на лечении в больницах находятся 497 человек, еще 764 изолировано в медучреждениях, они ждут результатов тестов. Под наблюдением на дому - 3022 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU