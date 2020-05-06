2020-05-06T12:57:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области за сутки коронавирус обнаружили у еще 30 человек

Всего теперь в нашем регионе эта болезнь диагностирована у 697 людей
Юрий КОЗЛОВ
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В последние дни число новых зараженных стабилизировалось - каждые сутки в среднем прибавляется немногим более 30-ти.В последние дни число новых зараженных стабилизировалось - каждые сутки в среднем прибавляется немногим более 30-ти.Фото: из архива «КП»
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В областном оперативном штабе по противодействию коронавирусом сообщили новые данные по числу заболевших этой заразой. Их стало больше на 30 человек.

Надо сказать, количество новых больных уже несколько дней стабилизировалось. В сутки прибавляется в среднем именно по 30 человек, чаще чуть больше. Но сильно от этой цифры отступления нет. Возможно, это показатель того, что так называемое плато коронавируса в Воронежской области или достигнуто, или до него недалеко.

Если возвращаться к цифрам, всего в нашем регионе на данный момент новый коронавирус обнаружили у 697 человек. 12 из них умерли, 158 выздоровели. 764 жителя области ожидают в медучреждениях результатов тестов, а 3022 наших земляка находятся под наблюдением на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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