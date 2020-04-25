2020-04-25T18:01:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Под Воронежем заразившийся коронавирусом врач рассказал, почему сделал скандальное заявление

По словам Александра Шулепова, он просто поддался эмоциям
Олег ИВАНОВ
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Александр ШулеповАлександр ШулеповФото: принтскрин видео.
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Заразившийся коронавирусом врач Александр Шулепов, который работает в скорой Новоусманской районной больницы, выступил с обращением. Видео 25 апреля опубликовал региональный оперативный штаб.

Напомним, Александр Шулепов 23 апреля выступил с фельдшером Александром Косякиным - они утверждали, что их заставляют работать , несмотря на заражение новым коронавирусом. Позже в облздраве ответили на это обвинение и подробно рассказали об этом случае. На данный момент Александр Шулепов госпитализирован и проходит лечение. У Александра Косякина диагноз не подтвердился - но его отправили домой на изоляцию.

- В тот день, когда мне сообщили о положительном результате на Covid-19, я незамедлительно сказал об этом старшему фельдшеру. Она позвонила главврачу, который сказал нам повременить пока, так как результаты могут быть ложноположительными. Я, конечно, на эмоциях, испугался своего состояния. Пока ожидал на улице решение начальства, с Косякиным была сделана видеозапись, где мы говорили, что нас не снимают со смены. Со смены нас, конечно же, сняли, но через час где-то, - рассказывает Александр Шулепов.

По словам врача, на вызовы они больными не ездили. Также в оперштабе продемонстрировали журнал, в котором регистрируется состояние здоровья медиков Новоусманской РБ. В нем и Александр Шулепов, и Александр Косякин расписались, что у них нет температуры.

Началась эта история с того, что Александр Косякин жаловался на отсутствие защитных костюмов в период эпидемии коронавируса, а также рассказал о некоторых случаях халатности. После этого обращения фельдшера пригласили в полицию, а его заявление посчитали фейком.

Заявление заразившегося коронавирусом врача в Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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