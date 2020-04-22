2020-04-22T20:55:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Фельдшер из Воронежской области уверяет, что его напарник заболел коронавирусом

При этом, по словам Александра Косякина, ему приходится продолжать работать с коллегой
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
После первого заявления фельдшера вызвали в полициюПосле первого заявления фельдшера вызвали в полициюФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Александр Косякин, фельдшер станции скорой медпомощи Новоусманской районной больницы, вновь обратился к воронежца через социальные сети. На этот раз он выложил видео, в котором утверждает, что его заставляют работать с коллегой, заразившимся новым коронавирусом.

Напомним, на днях Александр пожаловался на отсутствие защитных костюмов в период эпидемии коронавируса, а также рассказал о некоторых случаях халатности. Однако в департаменте здравоохранения по Воронежской области ответили на все вопросы и замечания сотрудника станции скорой помощи. Кроме того, сообщение, которое фельдшер разместил в соцсети, в правительстве области назвали фейком.

В итоге, как признался сам Александр Косякин его вызывали в местный отдел полиции, где опросили и обвинили в том, что он говорит не правду. Однако, по его словам, после этого стало известно о заболевании его коллеги.

- Рядом со мной находится врач скорой медицинской помощи Александр Шулепов, у которого только что подтвердился - ему позвонили с поликлиники - Covid-19. Главный врач заставляет нас работать дальше. Что делать нам в данной ситуации? Со смены нас не снимают. Мы с Александром Борисовичем на протяжении месяца работаем вместе . Вот такая ситуация. О том, что все говорят, что это фейк, вот вам реальные факты от первого лица, - говорит в видеозаписи Александр Косякин.

Пока официальной информации по данному заявлению нет.

Фельдшер из Воронежской области о коронавирусе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фельдшер из Воронежской области уверяет, что его напарник заболел коронавирусом
В Воронежской области 22 апреля изолировали еще 58 человек с подозрением на коронавирус
В Воронеже отменили исследование гомосексуалистов для борьбы с ВИЧ
В Воронеже назначили руководителя управления административно-технического контроля
Пенсионерка из Воронежской области обокрала с помощью мобильного банка свою подругу
В Воронеже подписали соглашение о передаче парка «Дельфин» в концессию
Владимир Нетёсов: «Банкам необходимо выработать адресный подход к представителям бизнеса в период пандемии»
Минтранс поможет закупить 56 низкозольных маршрутных автобусов для Воронежа
В Воронеже быстро возведут инфекционную больницу для борьбы с коронавирусом
В воронежском микрорайоне Подгорное завершается монтаж волейбольной площадки
В Воронежской области уменьшилось число заболеваний гриппом и другими ОРВИ
Воронежские остановки начали дезинфицировать от коронавируса
В Воронеже сняли на видео саксофониста, устроившего концерт во дворе во время самоизоляции
Воронежским одиноким мамам, которых не отпускают с работы, посоветовали писать электронные письма
В Воронежской области 362 пары сыграют свадьбы на Красную горку, несмотря на коронавирус
Губернатор Воронежской области в режиме видеоконференции встретится с Владимиром Путиным
В Воронеже женщина поверила мошеннику и лишилась 150 тысяч рублей
В Воронежской области двое рецидивистов взяли в заложники таксиста
Жители Воронежской области стали реже болеть пневмонией, чем в 2019 году
В Воронежской области 91-летняя бабушка добивается звания ветерана войны
В Воронеже 15-летний школьник с подругой перевернулся на мотоцикле
В МЧС предупредили воронежцев о сильном ветре
В Воронежской области число проведенных тестов на коронавирус перевалило за 22 тысячи
Сбербанк начал прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых
Воронежский журфак прощается с легендарным преподавателем
У врача поликлиники Воронежской области заподозрили коронавирус
В воронежских многоэтажках начнут заваривать мусоропроводы