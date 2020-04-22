Фельдшер из Воронежской области уверяет, что его напарник заболел коронавирусом

22 Апр 2020 2020-04-22T20:55:47+03:00

При этом, по словам Александра Косякина, ему приходится продолжать работать с коллегой

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Александр Косякин, фельдшер станции скорой медпомощи Новоусманской районной больницы, вновь обратился к воронежца через социальные сети. На этот раз он выложил видео, в котором утверждает, что его заставляют работать с коллегой, заразившимся новым коронавирусом.

Напомним, на днях Александр пожаловался на отсутствие защитных костюмов в период эпидемии коронавируса, а также рассказал о некоторых случаях халатности. Однако в департаменте здравоохранения по Воронежской области ответили на все вопросы и замечания сотрудника станции скорой помощи. Кроме того, сообщение, которое фельдшер разместил в соцсети, в правительстве области назвали фейком.

В итоге, как признался сам Александр Косякин его вызывали в местный отдел полиции, где опросили и обвинили в том, что он говорит не правду. Однако, по его словам, после этого стало известно о заболевании его коллеги.

- Рядом со мной находится врач скорой медицинской помощи Александр Шулепов, у которого только что подтвердился - ему позвонили с поликлиники - Covid-19. Главный врач заставляет нас работать дальше. Что делать нам в данной ситуации? Со смены нас не снимают. Мы с Александром Борисовичем на протяжении месяца работаем вместе . Вот такая ситуация. О том, что все говорят, что это фейк, вот вам реальные факты от первого лица, - говорит в видеозаписи Александр Косякин.

Пока официальной информации по данному заявлению нет.

Фельдшер из Воронежской области о коронавирусе.

ИСТОЧНИК KP.RU