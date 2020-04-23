Врач и фельдшер скорой помощи из Воронежской области заразились коронавирусом

История с фельдшером Александром Косякиным из Новоусманской районной больницы, получила продолжение. Напомним, он выложил видео, в котором утверждал, что его заставляют работать с коллегой, заразившимся новым коронавирусом.

До этого медик жаловался на отсутствие защитных костюмов в период эпидемии коронавируса, а также рассказал о некоторых случаях халатности.

Скрыли контакт?

Оказалось, что в скорой Новоусманской РБ работает 3 сотрудника: 2 фельдшера Косякин и Ляшенко, а также врач Шулепов. Как сообщили в пресс-службе облздрава, они по совместительству еще подрабатывают в частной медорганизации.

Действительно у Ляшенко и Шулепова подтвердился Covid-19. По состоянию на 23 апреля у Александра Косякина -отрицательный результат. С 22 апреля он находится на самоизоляции по постановлению Роспотребнадзора.

Вместе с тем в опершбате отмечают, что эти сотрудники в рамках работы в Новоусманской РБ не выезжали к пациентам с коронавирусом - это подтверждено документами.

- Предположительно, они контактировали с инфекцией в частной скорой помощи или в быту, то есть за пределами своей основной работы. Эти сотрудники прошли специальное обучение по Covid-19 и знают, какие правила обязаны соблюдать для обеспечения личной и общественной безопасности, - отмечают в департаменте здравоохранения Воронежской области.

Администрация Новоусманской РБ совместно с Роспотребнадзором провела противоэпидемическую работу со всеми, с кем контактировали Шулепов, Ляшенко и Косякин, в том числе и с пациентами, к которым они выезжали на вызовы.

Фельдшер Ляшенко, по информации облздрава, находится дома на изоляции и не имеет клинических признаков заболевания. Семь членов его семьи взяли под наблюдение.

- По информации Роспотребнадзора, Ляшенко скрыл от работодателя факт контакта с приехавшими из эпидемически неблагополучных территорий и продолжал выходить на работу, - сообщают в оперштабе.

Об Александре Косякине также рассказали, что он работает в отделении скорой медицинской помощи с февраля 2018 года. По программе «Земский фельдшер» он получил от государства 500 тысяч рублей. По контракту он обязан проработать в Новоусманской РБ не менее 5 лет.

- За время работы Косякин неоднократно становился инициатором проверок работы Новоусманской РБ. Результаты проверок (трудовая инспекция и управление Роспотребнадзора) доказали отсутствие в работе учреждения нарушений, о которых Косякин заявлял в публичном пространстве, - комментируют в облздраве.

После первого обращения фельдшера пригласили в полициюФото: СОЦСЕТИ

Хронология событий

Теперь восстановим 22 апреля. Вот версия оперштаба:

- в 8:00 врач Шулепов и фельдшер Косякин заступили на дежурство в Новоусманской РБ. Перед началом работы им измерили температуру и собрали эпиданамнез. Все было в норме.

- С 10:15 до 11:00 Шулепов и Косякин обслужили один вызов.

- Около 13:00 врач Шулепов сообщил старшему фельдшеру Козловой, что у него положительный результат на Covid-19. По его словам, ему об этом сообщили по телефону. Козлова передала информацию главврачу и его заместителю по медицинской части. Те отстранили Шулепова и Косякина от работы до выяснения ситуации.

- По версии облздрава, после этого Шулепов и Косякин как раз сделали запись видеообращения.

- В 14:20 официальное сообщение поступило главврачу Новоусманской РБ по телефону из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Воронежской области» о положительном результате на Covid-19 у Шулепова.

- Шулепову вручили постановление и предложили госпитализацию в инфекционное отделение Новоусманской РБ. От госпитализации, по сообщению оперштаба, он категорически отказался и уехал на личном транспорте домой в Воронеж.

- Вечером 22 апреля Шулепов самостоятельно приехал в инфекционное отделение Новоусманской РБ и был госпитализирован.

Всего в Новоусманской РБ работают 7 бригад скорой медицинской помощи. Они используют защитную одежду второго типа в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами 1-2 группы патогенности, (опасности)». Подробнее об этом уже рассказывали в департаменте здравоохранения.