Фельдшер скорой помощи под Воронежем пожаловался на отсутствие защитных костюмов в период эпидемии коронавируса

Александр Косякин, фельдшер станции скорой медпомощи Новоусманской районной больницы, разместил в соцсети крик отчаяния, вызванного ситуацией с обеспеченностью бригад медиков средствами индивидуальной защиты при работе с потенциальными носителями коронавируса. По словам мужчины, с начала эпидемии COVID-19 сотрудникам неотложки ни разу не выдали костюмов, стопроцентно защищающих от заражения - КВАРЦ 1М (так называемые противочумные костюмы, с максимальной защитой от особо-опасных инфекций). Вместо этого фельдшеры контактируют с больными и оказывают им помощь в хирургических халатах, шапочках и масках из воздухопроницаемых материалов.

- Неделю назад к нам обратилась женщина, которая тоже работает в медучреждении, - рассказал Александр. - Она жаловались на недомогание, повышение температуры, слабость. При этом сообщила, что имела контакт с лицами, болеющими COVID-19. Мы сообщили об это руководству, но они никак не отреагировали! У пациентки даже мазок на анализ не взяли!

"МЫ ЖЕ НЕ БЕССМЕРТНЫЕ!"

А через несколько дней у сотрудников станции скорой помощи начали появляться признаки ОРВИ, а некоторым даже лабораторно подтвердили диагноз, утверждает Косякин. Причем кое-кто из заболевших контактировали и с руководством больницы.

- Контактных не отправили на карантин, они продолжают работать, - говорит Александр. – Сегодня ночью несколько медицинских работников госпитализировали с подозрением на COVID-19, после обследования. В контакте с ними была вся смена станции скорой медицинской помощи! Мы всей больницей пошли в поликлинику сдавать анализы, задержав прием и обслуживание вызовов по району. Почему мы должны рисковать? У нас у всех есть семьи, дети… Мы же не бессмертные?!

"ПРОТИВОЧУМНЫЕ КОСТЮМЫ ПРИМЕНЯТ ТОЛЬКО В ИНФЕКЦИОННЫХ БОКСАХ"

В департаменте здравоохранения по Воронежской области ответили на все вопросы и замечания сотрудника станции скорой помощи.

- Сотрудники скорой помощи относятся к лицам высокого профессионального риска и в ходе своей деятельности используют защитную одежду второго типа в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами, - пояснили в ведомстве. - С первого дня работы с COVID-19 отделение скорой медицинской помощи Новоусманской РБ оснащено соответствующей защитной одеждой в полном объеме. В каждой бригаде имеются комплекты защитной одежды для всех ее членов. Запас средств индивидуальной защиты постоянно пополняется. Костюм «Кварц» в работе скорой медпомощи не используется и применяется только в инфекционном отделении при работе с больным с положительным анализом на COVID-19.

ЗАБОЛЕВШИЙ СОТРУДНИК СКОРОЙ ЗАРАЗИЛСЯ НЕ НА РАБОТЕ

Как рассказали в ведомстве, в Новоусманской районной больнице работают семь бригад скорой помощи. На вызовы к температурящим больным с неясным эпидемиологическим анамнезом они выезжают в специальной одежде.

- После обслуживания вызова проводится санитарная обработка автомобилей СМП, включая обработку ультрафиолетовым облучателем-рециркулятором воздуха «Дезар», - утверждают в департаменте. - Все сотрудники скорой медицинской помощи еженедельно сдают тест на COVID-19. Для забора мазков выделен отдельный кабинет. Персонал отделения скорой медицинской помощи прошел обучение по КОВИД-19 в соответствии с утвержденными программами обучения.

В департаменте также уточнили, что сотрудник отделения с подтвержденным диагнозом контактировал с недавно прибывшими из-за границы. Сейчас медработник находится дома под наблюдением врачей, клинических признаков заболевания у него нет.

- Среди других сотрудников Новоусманской РБ инфицированных на данный момент нет, - отмечают чиновники. - В соответствии с предписанием территориального отдела Управления Роспотребнадзора члены семьи инфицированного (7 человек) также взяты под медицинское наблюдение.

Что касается женщины-медработника, которой по сообщению Александра Косякина не сделали анализ на коронавирус, то в департаменте рассказали, что для поведения исследований не имелось эпидпоказаний.

Таким образом, сообщение, которое фельдшер разместил в соцсети, в правительстве области опровергли и назвали фейком.